Israel abre su espacio aéreo para vuelos de repatriación mientras siguen llegando misiles

Jerusalén, 5 mar (EFE).- Israel abrió este jueves su espacio aéreo, tras su cierre el pasado sábado al inicio de su ofensiva a Irán, para recibir vuelos de repatriación de israelíes varados en el extranjero, una apertura que ha coincidido con la activación de alarmas en el país por misiles provenientes del país persa.

El Ministerio de Transportes ya anunció que los vuelos de repatriación se retomarían en la noche del miércoles al jueves, y este jueves por la mañana se han producido las primeras llegadas, según informaron medios israelíes.

Los primeros vuelos son dos aviones de Atenas y de Roma de las compañías israelíes El Al e Israir, y se prevé que lleguen más de Arkia y Air Haifa, dice The Times Of Israel.

Se estima que unos 100.000 israelíes se encontraban fuera del país cuando, junto a Estados Unidos, lanzó un ataque a Irán, quien a su vez respondió atacando Israel y otros países del Golfo, así como Chipre.

Tras seis horas sin ataques, las alarmas sonaron sobre las 10.30 hora local (8.30 GMT) en todo el centro de Israel y el Canal 12 israelí publicó un vídeo de uno de los aviones que acababan de llegar al Aeropuerto de Ben Gurión de Tel Aviv siendo rápidamente desalojado.

Los servicios de emergencias informaron de restos de misiles interceptados caídos en el centro del país, sin especificar las zonas. En Israel, la censura militar no deja publicar los lugares de los impactos, especialmente si son en infraestructuras críticas o militares.

Según el plan del Ministerio de Transportes, Ben Gurión operará las 24 horas del día y se abrirá de forma controlada. Durante las primeras 24 horas, se permitirá la entrada de un avión de pasajeros por hora con capacidad para unos 200 pasajeros, posteriormente serán dos aviones por hora.

Se estima que tomará entre una semana y diez días repatriar a los israelíes varados en el extranjero, suponiendo que no haya cambios en las cuestiones de seguridad. EFE

