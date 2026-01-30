Israel abrirá el cruce de Rafah con Gaza para el paso de personas el próximo domingo

2 minutos

Jerusalén, 30 ene (EFE).- El Ejército israelí anunció este viernes que el cruce de Rafah, que conecta Egipto con Gaza y que está bajo su control militar, será reabierto el próximo domingo, tanto para la entrada como para la salida de personas.

Un comunicado del Gogat, el brazo militar que gestiona los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados, anunció hoy que, de acuerdo con el alto el fuego, Rafah abrirá el próximo 1 de febrero «en ambas direcciones, con circulación limitada de personas».

El lado gazatí del cruce fronterizo ha estado bajo control militar israelí desde la ofensiva contra el sur de Gaza de mayo de 2024, pese a que debería haber reabierto en la fase inicial del alto el fuego negociado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, en octubre del año pasado.

«La entrada y salida a la Franja de Gaza a través del cruce de Rafah se permitirá en coordinación con Egipto, previa autorización de seguridad de Israel y bajo la supervisión de la misión de la Unión Europea, de forma similar al mecanismo implementado en enero de 2025», detalla el anuncio.

Sin embargo, el texto detalla que, además del control de identificación por parte de la misión de la Unión Europea, habrá un segundo corredor donde se realizará un «proceso adicional de control e identificación» a todo el que cruce, «operado por el estamento de defensa en una zona bajo control» del Ejército israelí.

Según Israel, el regreso de los numerosos gazatíes que abandonaron la Franja por Egipto será permitido «solo tras la autorización de seguridad de Israel» y en coordinación con Egipto, lo que hace temer a grupos humanitarios que, en realidad, la reapertura de este cruce le sirva a Israel para vaciar más la Franja de palestinos.

Antes de la ofensiva bélica israelí que ha devastado Gaza, Rafah era un cruce vital para la entrada de mercancías. Además, la Organización Mundial de la Salud afirma que hay más de 16.500 enfermos y heridos que necesitan salir de Gaza para recibir atención médica urgente. EFE

