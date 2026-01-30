Israel abrirá el cruce de Rafah para el paso de personas con Gaza el próximo domingo

1 minuto

Jerusalén, 30 ene (EFE).- El Ejército israelí anunció este viernes que el cruce de Rafah, que conecta Egipto con Gaza y que está bajo su control, será reabierto el próximo domingo, tanto para la entrada y salida de personas.

Un comunicado del Gogat, el brazo militar que gestiona los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados, anunció hoy que, de acuerdo con el alto el fuego, Rafah abrirá el próximo 1 de febrero «en ambas direcciones, con circulación limitada de personas». EFE

pms/rml