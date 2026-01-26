Israel abrirá Rafah, solo para el cruce de peatones, una vez concluya la búsqueda de rehén

Jerusalén, 26 ene (EFE).- La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció la madrugada de este lunes que el cruce de Rafah, que conecta Egipto con Gaza, será reabierto solo para el paso de personas, una vez finalice la búsqueda del cuerpo del último rehén aún en Gaza.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están llevando a cabo una operación específica para agotar toda la información recopilada en el esfuerzo por localizar y devolver al rehén caído», detalla la Oficina en un comunicado. «Una vez finalizada esta operación, y de acuerdo con lo acordado con Estados Unidos, Israel abrirá el cruce de Rafah».

El lado gazatí del cruce fronterizo ha estado bajo control militar israelí desde mayo de 2024, pese a que debería haber reabierto en la fase inicial del alto el fuego, negociado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, en octubre del año pasado.

Además, el comunicado recuerda que los palestinos que deseen salir de Gaza serán «sujetos a un mecanismo de inspección completo» a manos de las fuerzas de seguridad israelíes y egipcias, sin detallar el proceso.

Antes de la ofensiva bélica israelí que ha devastado Gaza, Rafah era un cruce vital para la entrada de mercancías. Además, la Organización Mundial de la Salud afirma que hay más de 16.500 enfermos y heridos que necesitan salir de Gaza para recibir atención médica.

Desde el fin de semana, el Ejército israelí realiza una operación a gran escala para localizar al difunto secuestrado Ran Gvili, sobre todo con búsquedas en un cementerio en el norte de la Franja de Gaza. Hamás afirmó ayer haber proporcionado toda la información «en su poder» para hallar sus restos mortales. EFE

