Israel acusa a cuatro ONG españolas de canalizar fondos directa o indirectamente a Hamás

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Jerusalén, 3 jun (EFE).- Un informe del Ministerio israelí de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo acusó este miércoles a cuatro ONG españolas de canalizar fondos directa o indirectamente a Hamás y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), ambas consideradas organizaciones terroristas por la Unión Europea (UE).

Las organizaciones señaladas son Paz con Dignidad; Rumbo a Gaza -iniciativa parte de la Flotilla Global Sumud-; la asociación malagueña Al Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe y la sucursal española de la ONG islámica británica Human Appeal.

El informe no ofrece ningún vínculo claro entre ninguna de las ONG y cualquier tipo de financiación a la lucha armada en Palestina.

El Ministerio contra el Antisemitismo israelí resalta que Human Appeal España, la filial de la ONG homónima con sede en Mánchester, ya fue prohibida en Israel en 2008 por sus lazos financieros con Union of Good, entidad a la que el Centro de Información sobre Inteligencia y Terrorismo israelí se refiere como la «canalizadora» de fondos caritativos a Hamás.

En cuanto a Rumbo a Gaza y su gestora financiera, Unadikum (en árabe, Os Apelo), Israel asocia a sus fundadores -el exeuroparlamentario Manu Pineda y el activista Daniel Lobato- con Ismail Haniyeh -líder político de Hamás asesinado por Israel-, con la cadena de televisión iraní en español HispanTV y con la ONG islámica turca IHH, considerada terrorista por Israel debido a su vinculación con Union of Good.

Sobre la madrileña Paz con Dignidad, el documento publicado por el Ministerio israelí identifica lazos con Al Auda, una ONG que el informe describe como la «rama sanitaria de Hamás» y gestora de dos hospitales y una red de centros de salud en Gaza, a la que Paz con Dignidad habría transferido 759.510 euros antes de agosto de 2025.

Por último, Israel acusa a la Asociación Al Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe porque el director de una de las entidades destinatarias de su recaudación, el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR), fue condenado por un tribunal israelí por pertenecer a Hamás.

El documento destaca que, a diferencia de otros países europeos que optan por modelos de financiación basados en el micromecenazgo, en el caso de las ONG españolas que destinan fondos a Palestina abunda la recaudación por tarjeta de crédito, transferencias bancarias o aplicaciones de pago como Bizum o PayPal.

Además, el informe apunta que, desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, el Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido España en una «base conveniente para las actividades de organizaciones propalestinas, tanto para recaudar fondos como para promover narrativas antiisraelíes». EFE

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