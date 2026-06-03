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Israel acusa a cuatro ONG españolas de canalizar fondos indirectamente a Hamás

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Jerusalén, 3 jun (EFE).- Un informe del Ministerio israelí de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo acusó este miércoles a cuatro ONG españolas de canalizar fondos directa o indirectamente a Hamás y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), ambas consideradas organizaciones terroristas por la Unión Europea (UE).

Las organizaciones señaladas son Paz con Dignidad; Rumbo a Gaza -iniciativa parte de la Flotilla Global Sumud-; la asociación malagueña Al Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe y la sucursal española de la ONG islámica británica Human Appeal. EFE

mfh/rcf

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