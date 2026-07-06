Israel acusa a Hamás de ceder la Administración de Gaza para «evitar su propio desarme»

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Jerusalén, 6 jul (EFE).- El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmó este lunes que la disolución del Gobierno del grupo islamista Hamás en Gaza, para dar paso al Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, en inglés) previsto en el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es una estrategia para «evitar su propio desarme» y mantener su control militar sobre el enclave.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Saar acusó a Hamás de querer «replicar el modelo de (el grupo chií libanés) Hizbulá» en Gaza para que un gobierno tecnocrata se encargue de la gestión de los servicios públicos mientras el grupo islamista conserva «el control de las armas».

«Mientras Hamás conserve sus armas, cualquier Gobierno civil operará según sus dictados», escribió el ministro, quien añadió que ese escenario permitirá al grupo «seguir oprimiendo al pueblo palestino en Gaza», que cuenta en más de 73.100 los muertos por fuego israelí en estos tres años.

Saar añadió que Israel exige la «aplicación íntegra del plan» propuesto por el presidente Trump, incluidos el desarme de Hamás y de otras facciones palestinas, así como «la desmilitarización completa de la Franja de Gaza».

Este lunes, el director de la Oficina de Medios del Gobierno gazatí, Ismail Al Thawabta, anunció la disolución del Ejecutivo de emergencia con el que Hamás administraba la Franja desde el 7 de octubre de 2023.

Durante la lectura del comunicado para anunciar la disolución del Gobierno gazatí, Al Thawabta no hizo alusiones al brazo armado del grupo islamista.

El anuncio levantó la suspicacia tanto de la Junta de Paz del presidente estadounidense como de los medios en Israel, donde la decisión de los islamistas de disolverse se ha visto como un acto simbólico sin relevancia práctica.

«Hemos tomado nota del anuncio de hoy sobre la disolución del Comité de Emergencia en Gaza. En última instancia, nuestra evaluación se basará en acciones concretas, no en promesas, para satisfacer las necesidades básicas del pueblo de Gaza», aseguró en un comunicado la Junta de Paz. EFE

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