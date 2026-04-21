Israel acusa a Hizbulá de violar el alto el fuego con un lanzamiento de cohetes y un dron

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Jerusalén, 21 abr (EFE).- El Ejército de Israel acusó este martes al grupo chií Hizbulá de violar de forma «flagrante» el acuerdo de alto el fuego en el Líbano por lanzar cohetes contra las tropas israelíes que ocupan el sur del país y disparar un dron a territorio israelí (que fue interceptado antes de cruzar la frontera).

«Las sirenas en las zonas de Kfar Yuval y Maayan Baruj sonaron probablemente tras la intercepción de un dron lanzado desde el Líbano antes de cruzar a territorio israelí», recoge el comunicado castrense, en referencia a las alarmas activadas en esas localidades y que inicialmente el Ejército atribuyó a un error.

En el texto las fuerzas armadas apuntan también que Hizbulá disparó «varios cohetes» hacia los soldados que mantienen invadido el sur libanés, en un perímetro entre la frontera entre ambos países y la que Israel ha denominado «Línea de Defensa Avanzada», a unos diez kilómetros de profundidad.

Concretamente, se encontraban en la localidad de Rab Thalatin, en el sureste del Líbano.

Por su parte y desde que entró en vigor la tregua el viernes hasta el domingo al mediodía, el Centro Nacional para Peligros Naturales y Alerta Temprana libanés contabilizó 220 violaciones del acuerdo por parte de Israel, entre ellas 52 ataques de artillería, 15 incidentes con ametralladoras y siete bombardeos.

El Ejército israelí mantiene sus ataques en el sur del Líbano y la demolición constante de viviendas en las más de 58 localidades que han quedado bajo su ocupación militar, alegando defender así el alto el fuego y evitar la amenaza de Hizbulá. EFE

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