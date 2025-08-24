Israel acusa a los hutíes de atacar su territorio por primera vez con una bomba de racimo

Jerusalén, 24 ago (EFE).- La Fuerza Aérea Israelí acusó este domingo a los rebeldes hutíes de Yemen de haber utilizado «con alta probabilidad» y, por primera vez, un misil con una ojiva de racimo en un ataque el viernes dirigido contra Israel, que se desintegró en pleno vuelo y no causó heridos.

«Tras una revisión operativa inicial del misil hutí lanzado hacia Israel desde Yemen el viernes, se determinó que probablemente contenía varias submuniciones destinadas a detonarse al impactar», detalló hoy un oficial en un comunicado.

«Esta es la primera vez que se lanza este tipo de misil desde el Yemen», añadió el texto.

El misil, de acuerdo con un comunicado castrense del 22 de agosto, se desintegró en el aire tras fragmentarse, pero no fue interceptado pese a varios intentos. El comunicado detalla que el sistema de defensa aéreo israelí sí «es capaz de detectar municiones de este tipo».

Partes del misil impactaron en el patio de una vivienda en la ciudad de Ginaton, en el centro del país, causando daños menores.

Desde el inicio de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023, los rebeldes hutíes del Yemen, respaldados por Irán, han lanzado numerosos misiles contra territorio israelí en apoyo a los palestinos.

Irán ya lanzó misiles balísticos con ojivas de racimo, al menos en tres ocasiones durante la guerra con Israel en junio, según una investigación de Amnistía Internacional.

Las bombas de racimo, llamadas así porque están diseñadas para dispersar o liberar submuniciones explosivas de pequeño tamaño, dejan grandes áreas contaminadas con artefactos explosivos no detonados que pueden seguir siendo letales años después de un conflicto.

Hoy también, los rebeldes chiíes hutíes afirmaron que Israel ha lanzado este domingo varios ataques contra una compañía petrolera y una central eléctrica en la capital del Yemen, Saná, la misma que el Ejército israelí atacó hace una semana, informaron medios afines a los insurgentes. EFE

