The Swiss voice in the world since 1935

Israel acusa a Macron de «intervenir» tras pedir visados para diplomáticos palestinos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 3 sep (EFE).- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, criticó este martes por la noche al presidente francés, Emmanuel Macron, por pedir a Estados Unidos que revoque la decisión de negar visados a los diplomáticos palestinos, y lo acusó de intervenir en un conflicto en el que «no es parte».

«El presidente Macron está muy interesado en las visas para Estados Unidos de los funcionarios de la Autoridad Palestina», escribió Saar en su cuenta de X.

«Macron intenta intervenir desde el exterior en un conflicto en el que no es parte, de una manera completamente desconectada de la realidad sobre el terreno después del 7 de octubre (de 2023, el día que comenzó la guerra en Gaza)», añadió el ministro israelí.

Según Saar, las acciones del mandatario francés «socavan la estabilidad de la región, arrastran al sistema internacional hacia medidas unilaterales, son peligrosas y no traerán paz ni seguridad».

Macron pidió el martes a Estados Unidos que revierta su negativa a conceder visados a los altos cargos y diplomáticos palestinos de cara a la conferencia internacional del próximo 22 de septiembre en Nueva York, en la que se debatirá la creación de un Estado palestino que conviva con Israel, y calificó esa decisión de «inaceptable».

Ese mismo día, el presidente francés afirmó también que «ninguna ofensiva, ningún intento de anexión o de desplazamiento de poblaciones frenará el reconocimiento de Palestina como Estado».EFE

vsj/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR