Israel acusa al Consejo de D.Humanos de la ONU de «incompetencia» ante represión en Irán

2 minutos

Ginebra, 23 feb (EFE).- El Consejo de Derechos Humanos ha «demostrado su incompetencia» con su débil respuesta a la represión violenta de manifestantes el mes pasado en Irán, aseguró este lunes el embajador israelí ante Naciones Unidas en Ginebra, Daniel Meron.

El embajador de Israel, país que abandonó el Consejo de Derechos Humanos hace un año por su supuesto «sesgo antiisraelí», criticó que esa asamblea especializada permitiera también este lunes la intervención en ella del viceministro iraní, Kazem Gharibabadi, en su segmento de alto nivel por el inicio de su 61ª sesión.

«El Consejo está dando ahora la palabra, mientras estoy aquí, a un alto funcionario del régimen islámico iraní, siendo aclamado en la sala contigua», criticó Meron, recordando que la respuesta de las autoridades de Irán a unas protestas en las que participaron unos cinco millones de personas el mes pasado fue «masacrar a decenas de miles de sus propios ciudadanos».

Meron afirmó que aunque el Consejo de Derechos Humanos celebró una sesión especial sobre la reciente represión en Irán, «tardó casi un mes», lo hizo en ausencia de su presidente y de ella salió una «débil resolución», que aún no ha sido publicada.

«La impunidad del régimen islámico debe terminar, y la hipocresía del Consejo de Derechos Humanos debe ser enfrentada», subrayó el embajador israelí.

Meron también reiteró sus críticas a la relatora de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, a quien tachó de «activista que difunde propaganda de Hamás».

«Envié recientemente una carta al presidente del Consejo de Derechos Humanos solicitando su destitución», subrayó Meron.

Agregó que Israel dejó el Consejo hace un año -poco después de que lo hiciera Estados Unidos- con la esperanza de que éste mostrara un «drástico cambio» en su postura hacia Israel que permitiera al país regresar.

«Lamentablemente, no hemos visto ningún cambio», afirmó el embajador, quien aseguró que el sesgo contra su país persiste desde el nacimiento del Consejo hace 20 años «y se ha intensificado desde el 7 de octubre de 2023», la jornada en que los ataques de Hamás en territorio israelí marcaron el inicio del conflicto en Gaza. EFE

abc/jgb

(vídeo)