Israel admite haber herido a un soldado de misión de ONU en Líbano en ataque con granada

2 minutos

Jerusalén, 12 oct (EFE).- El Ejército de Israel admitió este domingo que un soldado de la misión de la ONU en el Líbano (FPNUL) resultó herido en el ataque de ayer al sur del Líbano, que mató al menos a una persona y causó siete heridos.

«Ayer (sábado), tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) operaron para alejar a sospechosos que intentaron restablecer una estructura militar perteneciente a la organización terrorista Hezbolá en la zona de Kfarkela, en el sur del Líbano, mediante una granada», explicó el coronel Nadav Shoshani, un portavoz del Ejército.

Israel lanzó ayer un ataque aéreo contra maquinaria pesada en la localidad de Msayleh, en el sur del Líbano, que resultó en la muerte de una persona que circulaba por el lugar en el momento del ataque e hirió a otras siete.

Según el Ejército, un soldado de la misión de la ONU en el Líbano (FPNUL) también resultó herido como consecuencia de la explosión de la granada.

«Se revisó el incidente y se reforzaron los procedimientos de distancia de seguridad para ataques cerca de las posiciones de la FPNUL», justificó, aunque insistió en sus operaciones en suelo libanés para actuar «contra el atrincheramiento y la actividad terrorista de Hizbulá, que representan una amenaza para el Estado de Israel».

El Líbano anunció hoy que presentará una queja ante el Consejo de Seguridad de la ONU tras el ataque israelí de ayer.

Israel ha continuado atacando el territorio libanés prácticamente a diario pese al alto el fuego en vigor desde el pasado noviembre, intercalando bombardeos selectivos contra vehículos o viviendas, con campañas más amplias que dice dirigir contra infraestructura y almacenes de armas del grupo chií libanés Hizbulá.

Según recuentos de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al menos 103 civiles han muerto en el Líbano por ataques israelíes desde el alto el fuego.EFE

ime/pbj/vh