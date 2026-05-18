Israel advierte a la Flotilla, a la altura de Chipre, que dé marcha atrás

1 minuto

Jerusalén, 18 may (EFE).- Israel advirtió este lunes que den marcha atrás al medio centenar de barcos de la Global Sumud Flotilla que zarparon la semana pasada del puerto de Marmaris (Turquía) y que navegan al oeste de Chipre, según un comunicado del Ministerio israelí de Exteriores.

«Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza e insta a todos los participantes en esta provocación a que cambien de rumbo y den media vuelta inmediatamente», reza el comunicado.

El medio centenar de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que navegan de Marmaris a Gaza para romper el bloqueo de ayuda humanitaria son parte de la misma flota que Israel ya interceptó en aguas internacionales cercanas a Creta (Grecia) hace dos semanas y de las que la Marina israelí secuestró al activista español Saif Abukeshek y al brasileño Thiago Ávila.

Esta vez, el Ministerio de Exteriores israelí advierte de que forman parte de la misión humanitaria «dos grupos turcos violentos, el Mavi Marmara y la IHH».

Los más de 500 activistas de unas 45 nacionalidades diferentes a bordo de la Flotilla iniciaron su misión el 15 de abril pasado en Barcelona para llevar ayuda humanitaria a Gaza y romper el bloqueo naval decretado por Israel en 2007. Sin embargo, el 30 de abril pasado fue interceptada por la Marina israelí en aguas internacionales al sur de Grecia. EFE

mfh/mt/cg