Israel advierte a sus ciudadanos de que Hizbulá lanzará cohetes en las próximas horas

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Jerusalén, 17 mar (EFE).- El Ejército israelí advirtió este martes a sus ciudadanos del norte del país de que el grupo chií libanés Hizbulá se prepara para lanzar nuevas andanadas de cohetes contra Israel en las próximas horas.

Según un comunicado militar, el Ejército israelí está «preparado para frustrar» estos ataques.

El Ejército indicó que tanto el sistema de defensa aérea como las tropas desplegadas a lo largo de la frontera norte se encuentran en estado de alerta y listas para actuar tanto «en defensa como para el ataque».

Tras la movilización de más reservistas en el norte y de incursiones terrestres en el sur del Líbano, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció ayer, lunes, el inicio de una operación terrestre en el sur de Líbano, de escala aún desconocida, bajo el pretexto de destruir infraestructura de Hizbulá.

Tras dos semanas de bombardeos israelíes constantes contra el sur, el este e incluso la capital de Beirut, los fallecidos en Líbano rondan las 900 personas y hay más de 2.140 heridos, según el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública. EFE

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