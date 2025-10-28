Israel advierte de «graves repercusiones» contra Hamás tras entrega errónea de un cuerpo

Jerusalén, 28 oct (EFE).- Una portavoz del Gobierno israelí confirmó este martes que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, tomará medidas tras la entrega errónea por parte de Hamás de los restos mortales de un rehén, los cuales según el Ejército habían sido, además, falsamente enterrados en un hoyo.

«El primer ministro ordenó una reunión en el cuartel general del Ejército con altos oficiales de seguridad para discutir las graves repercusiones que enfrentará ahora el grupo terrorista», dijo en una video conferencia con la prensa la portavoz, Shosh Bedrosian. EFE

