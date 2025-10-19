Israel afirma haber atacado túneles de Hamás en Gaza tras denunciar violación de la tregua

Jerusalén, 19 oct (EFE).- El Ejército israelí informó este domingo de que ha atacado infraestructura subterránea utilizada por Hamás en el sur de la Franja de Gaza dentro de la oleada de bombardeos que llevó a cabo este domingo en todo el enclave tras denunciar “una flagrante violación” del acuerdo de alto el fuego.

En un comunicado, las fuerzas israelíes precisaron que «como parte de los ataques, el Ejército golpeó infraestructura subterránea utilizada por la organización terrorista Hamás para mantener rehenes».

El Ejército israelí lanzó este domingo varios ataques aéreos, en los que mató a al menos 15 personas, en diferentes zonas de la Franja de Gaza tras los supuestos enfrentamientos entre milicianos gazatíes y tropas israelíes de esta mañana, según informaron a EFE fuentes de los hospitales del enclave palestino.

El Ejército no ofreció detalles sobre posibles víctimas o daños materiales, y aseguró que las operaciones se realizaron dentro de los parámetros del alto el fuego vigente.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó bombardear «enérgicamente infraestructuras terroristas» en Gaza después de que una serie de combatientes, presuntamente de la policía de Hamás en la Franja, abrieran fuego contra los soldados israelíes. Tanto Hamás como su brazo armado se han desvinculado de la escaramuza.

Esto desató una serie de bombardeos en el lugar del ataque, Rafah (sur de Gaza), que rápidamente se extendieron al resto del enclave. EFE

