Israel afirma que fue atacado con proyectiles desde Gaza y con drones desde Yemen

2 minutos

Israel afirmó este domingo que su territorio fue atacado con proyectiles desde la Franja de Gaza y drones lanzados desde Yemen, en el marco de los conflictos que mantiene con el movimiento islamista palestino Hamás y los rebeldes hutíes.

El ejército israelí indicó que «se identificaron dos proyectiles lanzados desde el centro de Gaza hacia territorio israelí», tras la activación de las sirenas de alerta en la región de Netivot, en el sur de Israel, y en comunidades cercanas a la Franja.

Uno de los proyectiles fue interceptado y el otro cayó en una zona baldía, añadió el comunicado castrense.

La rama armada de la Yihad Islámica, un movimiento aliado de Hamás en Gaza, reivindicó los lanzamientos.

«Hemos atacado la colonia de Netivot con dos cohetes en respuesta a los crímenes cometidos por el enemigo sionista contra nuestro pueblo», indicó el grupo en un comunicado.

Se trata de la primera vez en varios meses que proyectiles disparados desde la Franja de Gaza amenazan Netivot, una ciudad de unas 50.000 personas situada a unos 10 kilómetros del territorio palestino.

Por otro lado, el ejército indicó que también interceptó el domingo tres drones lanzados desde Yemen, donde los rebeldes hutíes, que controlan grandes franjas del territorio, prometieron vengar el asesinato de su primer ministro en un ataque aéreo israelí ocurrido en agosto.

Según el comunicado militar, la fuerza aérea israelí interceptó tres drones «que venían desde Yemen» y derribó dos antes de que entraran en su espacio aéreo. La fuerza armada no especificó qué sucedió con el tercer aparato.

En las últimas 48 horas, el ejército israelí, que está enfrascado en una gran ofensiva en la Franja de Gaza, destruyó dos edificios de altura en el centro de Ciudad de Gaza e instó a los habitantes de la localidad a evacuar hacia el sur.

La guerra estalló tras el ataque sin precedentes de Hamás en suelo israelí el 7 de octubre de 2023.

Israel, que lanzó en represalia una gran ofensiva en el territorio palestino, anunció en agosto un plan para tomar Ciudad de Gaza con el objetivo de aniquilar a Hamás y liberar a los rehenes secuestrados durante el ataque del 7 de octubre.

La ofensiva israelí ha provocado al menos 64.300 muertos en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo autoridad de Hamás, cuyos datos son considerados fiables por la ONU.

