Israel afirma que identificó los restos de un rehén recientemente recuperado en Gaza

Los restos de un rehén retenido en la Franja de Gaza y recientemente trasladados a Israel fueron identificados, anunció este sábado la oficina del Primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

«Una operación especial (…) en la Franja de Gaza facilitó el traslado del cuerpo del difunto Idan Shtivi», declaró la oficina.

Shtivi tenía 28 años de edad cuando fue asesinado el 7 de octubre de 2023, en el festival musical Nova, donde asistió como fotógrafo.

El ejército había anunciado el viernes que trajo los cuerpos de dos rehenes fallecidos desde el ataque de Hamás a Israel en 2023, solo uno de los cuales había sido identificado, Ilan Weiss.

Weiss, de 55 años y residente en el kibutz Beeri, al este de Gaza, fue asesinado en el ataque del movimiento islamista palestino a Israel y su cadáver fue posteriormente transportado a la Franja.

Su esposa Shiri y una de sus hijas, Noga, quienes habían sido secuestradas en su hogar, fueron liberadas durante la primera tregua en el conflicto en noviembre de 2023. El kibutz confirmó la muerte de Weiss a principios de 2024.

Netanyahu expresó sus condolencias a las familias de los dos cautivos fallecidos y reiteró que «la campaña para traer a todos los rehenes continúa».

De las 251 personas secuestradas por Hamás el 7 de octubre de 2023, 47 permanecen en la Franja de Gaza y se cree que una veintena siguen aún vivas.

