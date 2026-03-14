Israel afirma que la guerra contra Irán entra en «su fase decisiva»

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La guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán «se intensifica y entra en una fase decisiva que se prolongará el tiempo que sea necesario», advirtió este sábado el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

«Entramos en la fase decisiva del conflicto, entre los intentos del régimen [iraní] por sobrevivir al tiempo que inflige un sufrimiento cada vez mayor al pueblo iraní», añadió Katz en un mensaje televisado.

«Solo el pueblo iraní puede poner fin a esto mediante una lucha decidida, hasta que el régimen (…) sea derrocado y se salve a Irán», reiteró, insistiendo en que los iraníes se subleven, una petición que Israel hace constantemente.

El ministro también «felicitó» al presidente estadounidense Donald Trump «por el duro golpe que el ejército estadounidense asestó ayer [viernes] por la noche a la isla petrolera iraní» de Jark, bombardeada por la aviación norteamericana.

«Es la respuesta adecuada a los campos de minas en el estrecho de Ormuz y a los intentos de chantaje del régimen terrorista iraní», estimó Katz.

«La Fuerza Aérea israelí también lleva a cabo una oleada de potentes ataques contra Teherán y todo Irán», subrayó, y acusó al país de dedicarse «al terrorismo regional y mundial, así como al chantaje para disuadir a Israel y a Estados Unidos de continuar su campaña».

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