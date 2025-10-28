Israel afirma que los restos devueltos por Hamás son de un rehén recuperado anteriormente

afp_tickers

1 minuto

La oficina del primer ministro israelí afirmó el martes que los restos humanos entregados la víspera por Hamás en Gaza corresponden a un rehén cuyos restos ya habían sido recuperados por el ejército.

«Los restos humanos recuperados ayer en la noche pertenecían al rehén Ofir Tzarfati», secuestrado el 7 de octubre de 2023 en el festival de música Nova durante el ataque del movimiento islamista palestino, indicó un comunicado.

Una parte de sus restos fue recuperada en la Franja de Gaza «durante una operación militar hace aproximadamente dos años», detalló el aviso de la oficina de Benjamin Netanyahu.

El Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos, principal asociación de allegados de los cautivos israelíes en Gaza, acusó a Hamás de violar la tregua en vigor desde el 10 de octubre.

«A la luz del grave incumplimiento del acuerdo por parte de Hamás anoche (…) el gobierno israelí no puede ni debe ignorarlo, y debe actuar con firmeza contra estas violaciones», escribió el foro en un comunicado.

Un alto el fuego entre Israel y Hamás rige en la Franja de Gaza desde mediados de octubre. El acuerdo de tregua fue impulsado por Estados Unidos y busca poner definitivamente fin a dos años de guerra.

En el marco del acuerdo, Hamás liberó el 13 de octubre a los 20 últimos rehenes que seguían con vida en Gaza.

Pero hasta ahora solo ha devuelto los cuerpos de 16 de los 28 cautivos fallecidos, alegando dificultades para encontrar y extraer los restos de las ruinas del territorio palestino, devastado por la contienda.

lsb-al/sag/pc