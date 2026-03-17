Israel afirma que mató al poderoso jefe de seguridad de Irán Alí Larijani

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Israel anunció este martes haber «eliminado» a Alí Larijani, jefe del Consejo Superior de Seguridad, una figura clave del régimen iraní desde hace décadas que ejercía como uno de los estrategas en la guerra contra Israel y Estados Unidos.

Su muerte, si se confirma, sería un duro golpe contra la república islámica en medio de una guerra en la que han muerto más de 1.000 personas y millones se han visto desplazadas en Oriente Medio, especialmente en Líbano e Irán.

El conflicto disparó los precios del petróleo después de que Irán bloqueara el estrecho de Ormuz y el presidente estadounidense, Donald Trump, está en una pugna con sus aliados para que lo ayuden en una misión militar para abrir esta vía.

Larijani, una pieza clave de la república islámica y uno de sus ideólogos, es el blanco de mayor rango desde la muerte del líder supremo Alí Jamenei al comienzo de los bombardeos israeloestadounidenses el 28 de febrero.

«El jefe de Estado Mayor acaba de informarme de que Larijani, secretario del Consejo Superior de Seguridad Nacional, y [el general Gholamreza] Soleimani, jefe de los Basij, el aparato represivo central de Irán, fueron eliminados anoche», declaró el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en un mensaje de video. Irán no lo ha confirmado.

Matemático y filósofo de formación, y veterano de la guerra Irán-Irak (1980-1988), fue ministro de Cultura, director de la radiotelevisión pública, negociador jefe del programa nuclear, presidente del Parlamento, candidato presidencial y en los últimos tiempos jefe del Consejo Superior de Seguridad.

Larijani desempeñó un papel mucho más visible desde el comienzo de la guerra que el hijo y sucesor del líder supremo, Mojtaba Jamenei, quien no ha sido visto en público desde el estallido del conflicto.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que la muerte de Alí Larijani da a los iraníes una «oportunidad de tomar las riendas de su destino».

Larijani fue uno de los funcionarios sancionados por Estados Unidos en enero por lo que Washington calificó de «represión violenta del pueblo iraní», tras las protestas a nivel nacional que estallaron semanas atrás.

En Teherán, un periodista de AFP fue testigo este martes de explosiones, después de una noche de bombardeos intensos.

Los iraníes que lograron huir de la capital para escapar de los bombardeos buscaron refugio gracias a la solidaridad de amigos y familiares. Pese a que están a salvo, se enfrentan al racionamiento de la gasolina, las largas filas y a un aumento significativo de los precios.

– Trump acusa a la OTAN de cometer un «error absurdo» –

Desde el inicio de la guerra Irán ataca intereses estadounidenses, instalaciones energéticas e infraestructura civil de sus vecinos del Golfo y como medida adicional de presión mantiene un bloqueo sobre el estrecho de Ormuz por donde transitan un 20% de las exportaciones mundiales globales de crudo y del gas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, quiere que las grandes potencias ayuden en una misión para desbloquear esta vía y calificó un «error realmente estúpido» la negativa de numerosos países de la OTAN a prestar ayuda para proteger el tránsito de petroleros.

Por el momento la Alianza Atlántica lo descarta, al igual que otros aliados como Corea del Sur y Japón.

Además, el mandatario republicano arremetió contra el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, por rechazar su petición de ayuda.

«No ha mostrado apoyo, y creo que es un gran error», dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval. «Estoy decepcionado».

En el frente interno, Trump enfrenta el anuncio de la dimisión del director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos (NCTC), Joseph Kent, que presentó su renuncia el martes alegando que «no puede, en conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán».

Trump declaró que la dimisión es «algo bueno» porque calificó a Kent como alguien «muy débil en materia de seguridad».

– Una crisis de refugiados «permanente» –

Trump reconoció el lunes que «nadie se esperaba» el alcance de la respuesta iraní. «No se suponía que fueran tras todos estos otros países en Medio Oriente», dijo.

Pero la república islámica atacó a Catar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Kuwait y, en menor medida, Omán.

Líbano se ha convertido en otro frente desde que el movimiento proiraní Hezbolá atacó a Israel el 2 de marzo para vengar la muerte de Jamenei. Desde entonces 912 personas han muerto en Líbano y hay más de un millón de desplazados.

Si la guerra en Oriente Medio se extiende, podría provocar una crisis de refugiados «permanente», advirtió este martes el ministro de Relaciones Exteriores turco, Hakan Fidan.

En Sidón, en el sur de Líbano, muchos desplazados duermen en sus autos ante la falta de albergues.

«Cada día llegan muchas personas buscando refugio, pero ya no tenemos espacio», dijo Jihan Kaisi, directora de una ONG que gestiona una escuela transformada en albergue, donde viven hacinadas más de 1.100 personas.

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