Israel afirma que recibió el cuerpo de uno de los cuatro últimos rehenes de Gaza

Israel recibió este jueves el cuerpo de uno de los cuatro últimos rehenes retenidos en Gaza por Hamás y sus milicias aliadas, que fue entregado a la Cruz Roja en el territorio palestino, informó la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

El ataúd fue entregado por la Cruz Roja al ejército israelí y al servicio de seguridad interior Shin Bet en Gaza y será trasladado a Israel para su identificación en el Instituto Médico Legal de Tel Aviv.

Como parte del acuerdo para un cese el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, Hamás liberó a 20 rehenes que seguían con vida y se comprometió a devolver los restos de 28 personas fallecidas que permanecían en Gaza.

Desde entonces, el movimiento islamista entregó a Israel la mayoría de los restos y antes del anuncio de este jueves quedaban cuatro rehenes fallecidos en Gaza: tres israelíes y un tailandés secuestrados durante el ataque del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra.

Más temprano, el brazo armado de Hamás, las brigadas Ezedin al Qasam, y la milicia de la Yihad Islámica anunciaron que entregarían los restos de un rehén.

Hamás afirma que el cadáver fue encontrado este jueves cerca de la localidad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

A cambio de los rehenes, Israel liberó a casi 2.000 presos y devolvió los restos de cientos de palestinos fallecidos.

Israel acusa a Hamás de retrasar la entrega de los cuerpos, pero el grupo palestino afirma que el proceso ha sido lento porque muchos quedaron enterrados entre los escombros en Gaza.

