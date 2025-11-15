Israel afirma que recibió el cuerpo de uno de los cuatro últimos rehenes de Gaza

Israel recibió el jueves el cuerpo de uno de los cuatro últimos rehenes retenidos en Gaza por Hamás y sus milicias aliadas, informó la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Se trata del israelí Meny Godard, que murió durante el ataque de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, cuando tenía 73 años, indicó la misma fuente.

«Al término del proceso de identificación por el Instituto Médico Legal (…) representantes del (ejército) informaron a la familia de Meny Godard que su pariente fue repatriado a Israel», indicó la oficina del primer ministro en un comunicado.

Godard fue abatido en su domicilio del kibutz Beeri, en compañía de su esposa Ayelet Godard, de 63 años.

Fue rápidamente identificado como rehén pero no se sabía nada más hasta que el ejército israelí anunció en febrero de 2024 que había muerto el día del ataque. El cuerpo de su esposa fue hallado e identificado en el kibutz.

El matrimonio tenía cuatro hijos y seis nietos.

El viernes el Hospital Nasser de Gaza dijo que recibió los cuerpos de 15 palestinos como parte del acuerdo para un cese el fuego que entró en vigor el 10 de octubre.

Hamás liberó a 20 rehenes que seguían con vida y se comprometió a devolver los restos de 28 personas fallecidas que permanecían en Gaza.

Ahora quedan por entregar los restos de tres rehenes -dos israelíes y un tailandés-.

A cambio de los rehenes, Israel liberó a casi 2.000 presos y devolvió los restos de cientos de palestinos fallecidos.

Israel acusa a Hamás de retrasar la entrega de los cuerpos, pero el grupo palestino afirma que el proceso ha sido lento porque muchos quedaron enterrados entre los escombros en Gaza.

