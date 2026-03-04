Israel alaba la decisión de Bolivia de retirarse del Grupo de La Haya

2 minutos

Jerusalén, 4 mar (EFE).- El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, felicitó este miércoles a Bolivia por la «decisión moral» de su país de salir del Grupo de La Haya, una iniciativa que promueve sanciones internacionales contra Israel por su ofensiva en Gaza.

«Se trata de una medida necesaria y basada en principios frente al mal. Gracias, Bolivia, por estar del lado correcto de la historia», apuntó el canciller X elogiando al presidente boliviano, Rodrigo Paz.

Su publicación incluye un mensaje de este mismo miércoles de la embajada de Bolivia en Países Bajos, en el que el país latinoamericano comunica dicho paso y dice reafirmar «su compromiso con el derecho internacional y el sistema multilateral de Naciones Unidas».

Para Bolivia, cualquier iniciativa relacionada con las responsabilidades internacionales debe ser canalizada a través de los cuerpos competentes.

«En consecuencia, Bolivia centrará su acción internacional en los mecanismos institucionales universales del sistema de Naciones Unidas», dice el mensaje.

El Grupo de La Haya fue creado en enero de 2025 por Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica en respuesta a la grave crisis humanitaria causada por Israel en la Franja de Gaza, y aboga por imponer sanciones internacionales contra Israel y su primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Entre sus principios fundacionales se comprometieron a adoptar «medidas adicionales y eficaces para poner fin a la ocupación israelí del Estado de Palestina y eliminar los obstáculos a la realización del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, incluido el derecho a un Estado independiente de Palestina». EFE

mgr-jer/mt/rcf