Israel alega que la CIJ está politizada y niega que incumpla el derecho internacional

1 minuto

Jerusalén, 22 oct (EFE).- Israel rechazó este miércoles como una imposición «política» las recomendaciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que determinaron que, como potencia ocupante, debe aceptar y facilitar la entrada de ayuda en Gaza, incluida a través de la UNRWA, y no utilizar el hambre como arma de guerra.

«Israel rechaza categóricamente la opinión consultiva de la CIJ, totalmente previsible desde el principio, sobre la UNRWA. Este es otro intento político de imponer medidas políticas contra Israel bajo el pretexto del ‘derecho internacional’, dijo en X el Ministerio de Exteriores. EFE

pms/vh