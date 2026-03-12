The Swiss voice in the world since 1935
Israel amenaza con ocupar territorio libanés si Hizbulá mantiene sus ataques

Jerusalén, 12 mar (EFE).- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, amenazó este jueves con la toma por la fuerza de territorio libanés si Hizbulá continúa atacando el norte de Israel; con el lanzamiento de unos 200 proyectiles como hizo anoche.

«Advertí al presidente del Líbano (Joseph Aaoun) de que si el Gobierno libanés no sabe cómo controlar el territorio y evitar que Hizbulá amenace las comunidades del norte y dispare hacia Israel, tomaremos el territorio y lo haremos nosotros mismos», aseveró Katz, según un comunicado, en un encuentro con altos cargos militares. EFE

