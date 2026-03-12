The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Israel amplia la orden de desplazamiento del sur del Líbano hasta el río Zahrani

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 12 mar (EFE).- El Ejército de Israel amplió aún más el perímetro del sur del Líbano en el que ordena el desplazamiento forzoso de la población, extendiéndolo hasta el río Zahrani, señaló el portavoz en árabe de las fuerzas armadas, Avichay Adraee, en un comunicado.

«¡Pueblo del sur del Líbano! Deben trasladarse inmediatamente al norte del río Zahrani», llamó el portavoz castrense. El Zahrani se encuentra entre 10 y 15 kilómetros más al norte que el río Litani, hasta donde se extendía hasta ahora la orden de desplazamiento. EFE

pbj/lss

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR