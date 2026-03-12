Israel amplia la orden de desplazamiento del sur del Líbano hasta el río Zahrani

Jerusalén, 12 mar (EFE).- El Ejército de Israel amplió aún más el perímetro del sur del Líbano en el que ordena el desplazamiento forzoso de la población, extendiéndolo hasta el río Zahrani, señaló el portavoz en árabe de las fuerzas armadas, Avichay Adraee, en un comunicado.

«¡Pueblo del sur del Líbano! Deben trasladarse inmediatamente al norte del río Zahrani», llamó el portavoz castrense. El Zahrani se encuentra entre 10 y 15 kilómetros más al norte que el río Litani, hasta donde se extendía hasta ahora la orden de desplazamiento. EFE

