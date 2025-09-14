Israel ante la suspensión de la Vuelta: «Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!»
Jerusalén, 14 sep (EFE).- El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, acusó este domingo al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de incitar las manifestaciones propalestinas que han provocado la suspensión de la Vuelta ciclista en Madrid y escribió en la red social X: «Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!».
«La turba propalestina escuchó los mensajes incitadores y atacó la Vuelta ciclista. Así, se canceló el evento deportivo que siempre había sido motivo de orgullo para España», denunció el líder de la diplomacia israelí.
Saar aseguró además que hace días Sánchez «lamentó no tener una bomba atómica para detener a Israel» en la Franja de Gaza, donde la ofensiva de su Ejército ha matado ya a cerca de 65.000 palestinos. Posteriormente, el Ministerio de Exteriores español denunciaría como «calumniosas» estas consideraciones por parte de Israel. EFE
