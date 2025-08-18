Israel anula visados a diplomáticos australianos tras intención de reconocer a Palestina

Jerusalén, 18 ago (EFE).- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, anunció este lunes la decisión de revocar los visados a los diplomáticos australianos ante la Autoridad Palestina, cuya oficina se encuentra en el territorio ocupado de Ramala, ante la decisión del país de reconocer un Estado palestino en septiembre.

«Recientemente se envió una notificación al respecto al embajador australiano en Israel», dijo Saar en un comunicado, en el que detalló que había ordenado también a la Embajada de Israel en Canberra que examinara «cuidadosamente» cualquier solicitud de un visado en Australia para ingresar a Israel.

«Esto se produce tras la decisión de Australia de reconocer un ‘Estado palestino’ y la negativa a otorgar visas a Australia sin justificación alguna a varias figuras israelíes, entre ellas la exministra de Justicia Eilat Shaked y el presidente del Comité de Constitución, Derecho y Justicia de la Knéset (Parlamento), el diputado Simcha Rotman», añade el texto.

Este lunes, Australia prohibió al diputado ultraderechista del Sionismo Religioso, Simcha Rothman, visitar el país, según declaró ayer el ministro del Interior, Tony Burke, por difundir «un mensaje de odio y división».

Australia decidió el pasado 11 de agosto en Canberra, tras criticar el plan de Israel de ocupar la ciudad de Gaza y siguiendo la estela de otros países, que reconocerá al Estado de Palestina durante la próxima Asamblea de Naciones.

Más de 146 países ya reconocen Palestina. En las últimas semanas, Francia, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido se han comprometido a hacerlo. EFE

