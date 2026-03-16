Israel anuncia el inicio de una operación terrestre en Líbano

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Jerusalén, 16 mar (EFE).- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció este lunes el inicio de una operación terrestre del Ejército israelí en el sur de Líbano, según un comunicado publicado en los canales oficiales de su Ministerio.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel han iniciado una operación terrestre en el Líbano para eliminar amenazas y proteger a los residentes de Galilea y del norte del país», declaró Katz tras una evaluación de la situación con altos mandos militares. EFE

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