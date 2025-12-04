Israel anuncia la muerte de tres gazatíes presos y Hamás denuncia «crimenes sistemáticos»

Jerusalén, 4 dic (EFE).- El Ejército israelí informó de la muerte en 2024 de tres presos gazatíes, según hizo saber este jueves la Comisión de Asuntos de Detenidos y la Sociedad de Prisioneros Palestinos (SPP) en un comunicado, algo que Hamás ha denunciado como un «crimen sistemático».

«El anuncio de la muerte de tres presos en las cárceles de la ocupación representa una nueva evidencia de la magnitud de los crímenes sistemáticos cometidos por la ocupación contra nuestros valientes prisioneros», afirma Hamás en un mensaje difundido hoy en sus canales oficiales.

Los fallecidos, según informó el comunicado de la Comisión de Asuntos de Detenidos y la SPP, son los gazatíes Taysir Saeed al Abd Sababa, de 60 años; Jamis Shukri Mer’i Ashur, de 44; y Jalil Ahmad Jalil Haniyeh, de 35.

Según informó el Ejército a la organización israelí de derechos humanos HaMoked, a la Comisión de Asuntos de Detenidos y a la SPP, Sababa murió el 31 de diciembre de 2024, dos meses después de su arresto.

Según las mismas fuentes, Ashur falleció el 8 de febrero de 2024, un día después de su detención, y Haniyeh el 25 de diciembre de 2024, casi un año después del suyo.

En los comunicados no se proporcionan detalles acerca de las causas de sus fallecimientos.

Al menos 98 palestinos han muerto en centros de detención israelíes: 52 (todos gazatíes) bajo custodia militar y 46 en prisión, entre ellos 26 de Cisjordania, desde el 7 de octubre, según un informe reciente de Médicos por los Derechos Humanos de Israel (PHRI).

«Enfatizamos la urgente necesidad de obligar a la ocupación a revelar de inmediato el paradero de los presos desaparecidos, entregar los cuerpos de los mártires detenidos y garantizar que los autores de estos brutales crímenes rindan cuentas», denunció Hamás.

En total hay 9.206 palestinos sospechosos o condenados por delitos contra la seguridad en el Servicio Penitenciario de Israel (IPS, en inglés), de los cuales 3.368 son detenidos administrativos y 3.389 están a espera de juicio. También hay 350 menores y 48 mujeres.

Las organizaciones israelíes de derechos humanos HaMoked, la Asociación por los Derechos Civiles en Israel y el Comité Público Contra la Tortura denuncian que «las condiciones de los reclusos de seguridad se han deteriorado drásticamente desde el estallido de la guerra».

«Se encuentran recluidos en condiciones extremas de hacinamiento y extremas condiciones. El acceso a la atención médica se ha visto restringido» y hablan de que sufren «violencia y humillaciones graves», explican.

Las mismas organizaciones demandaron este noviembre, mediante una petición formal al Tribunal Supremo del país, que se reanuden las visitas familiares a los miles de detenidos palestinos en cárceles israelíes.

En su petición, los tres organismos alegaron que la población detenida palestina «ha estado prácticamente aislada del mundo exterior, sin contacto con sus familias durante más de dos años». EFE

