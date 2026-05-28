Israel anuncia la muerte de una militar israelí en el norte del país

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Redacción Internacional, 28 may (EFE).- El Ejército israelí anunció este jueves la muerte en combate de una militar de 20 años en el norte del país, en medio de renovados enfrentamientos contra objetivos de Hizbulá y ataques al sur de Líbano, según los militares israelíes.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señalaron en un comunicado divulgado en Telegram que la soldado, Rotem Yanai, falleció en medio de «un operativo» en el norte de Israel y que formaba parte del 435 Batallón de la Brigada Givati.

En el mismo incidente, del que no se proporcionaron más detalles, dos soldados resultaron heridos -uno de gravedad-, según el texto, y fueron ingresados en hospitales. Alrededor de una veintena han fallecido desde el inicio de la ofensiva en el sur de Líbano el 2 de marzo.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, parte del Ministerio de Salud Pública, informó el martes de que el balance acumulado desde que Israel comenzara a atacar el país el 2 de marzo hasta entonces era de 3.213 muertos y 9.737 heridos.

El Ejército israelí anunció este jueves que lanzó nuevos ataques contra el grupo chií libanés Hizbulá en Tiro, ciudad del sur del Líbano, en medio de la intensificación de su ofensiva en la zona pese al acuerdo de alto el fuego entre ambos países prorrogado este mes.

Poco después, dijo que las Fuerzas Aéreas de Defensa israelíes interceptaron lanzamientos «sospechosos» desde la zona del sur de Líbano donde operan sus tropas.

Las fuerzas israelíes publicaron el miércoles dos órdenes de expulsión masiva contra el sur del Líbano. La primera fue para la ciudad de Tiro, que alberga unos 200.000 habitantes, y fue anunciada dos horas antes de que Israel comenzara a bombardearla.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ya anunció el martes una escalada en los ataques al Líbano, así como la toma de nuevas «zonas estratégicas» por parte del Ejército. EFE

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