Israel anuncia nueva fase de su ofensiva contra Irán: «Tenemos sorpresas»

Jerusalén, 5 mar (EFE).- Israel anunció este jueves el inicio de una nueva fase de su ofensiva junto a EE.UU. contra Irán, que traerá consigo «sorpresas adicionales», según afirmó el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir.

«Tras completar la fase de ataque sorpresa, en la que establecimos la superioridad aérea y suprimimos el arsenal de misiles balísticos, pasamos a la siguiente fase de la operación. En esta fase, seguiremos desmantelando el régimen y sus capacidades militares», dijo Zamir en un videomensaje dirigido a la población israelí.

«Tenemos sorpresas adicionales que no pretendo revelar», agregó el líder militar.

El jefe de Estado Mayor afirmó que israel ha destruido aproximadamente el 80% de los sistemas de defensa antiaérea iraníes, y que sus pilotos lograron «una superioridad aérea casi completa» sobre los cielos de Irán. Además, sostuvo que el Ejército israelí ha destruido más del 60% de las lanzaderas de misiles del país persa.

Zamir afirmó mantenerse en «contacto constante» con sus homólogos del Ejército estadounidense, incluyendo al «jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, General Dan Caine, y el comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper».

El militar israelí aprovechó la ocasión para trasladar sus condolencias a las familias de los seis soldados estadounidenses fallecidos desde el inicio de la ofensiva, así como a los familiares de los diez civiles israelíes (entre ellos, cuatro niños) que perdieron la vida como resultado de los misiles iraníes.

Israel y Estados Unidos comenzaron el sábado una ofensiva contra Irán con ataques con misiles y drones que han acabado con el jefe supremo Alí Jameneí y una decena de altos funcionarios y a la que la República Islámica ha respondido con ataques a Israel y a objetivos estadounidenses en varios países de la región.

Mientras la represalia iraní ha matado en Israel a diez personas, los ataques conjuntos entre Israel y Estados Unidos se han cobrado la vida de 787 personas en Irán, según la Media Luna Roja (que no actualiza sus datos desde el martes). EFE

