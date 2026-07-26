Israel anuncia que construirá 763 nuevas viviendas en la colonia de Eli, al sur de Nablus

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Jerusalén, 26 jul (EFE).- El ministro israelí de Finanzas, el colono y supremacista Bezalel Smotrich, confirmó este domingo que Israel construirá 763 nuevas viviendas en el asentamiento de Eli, localizado al sur de la ciudad palestina de Nablus, en Cisjordania ocupada, e ilegal según el derecho internacional.

«Como parte de la revolución del asentamiento y el fortalecimiento de la presencia israelí en Judea y Samaria, me emociona anunciar que el Consejo de Planificación promoverá 763 unidades de vivienda en barrios de Eli», anunció hoy Smotrich en X, asegurando que esto hará que la población del asentamiento «se triplique» en los próximos años.

Como ya había anunciado la ONG Peace Now, que monitoriza la expansión de asentamientos israelíes, está previsto que el Consejo Superior de Planificación -que opera bajo la Administración Civil, el brazo del Ejército israelí que gobierna los asuntos civiles en Cisjordania- debata este miércoles la construcción de 1.261 viviendas en cuatro asentamientos, incluidas las de Eli.

Solo en 2025, el Consejo Superior de Planificación impulsó planes para la edificación de 27.941 viviendas en territorio ocupado, detalla esta ONG, que lo describe como un récord sin precedentes desde el inicio de las primeras colonias.

A principios de este mes, Smotrich dijo que el Gobierno había aprobado la creación de 104 nuevos asentamientos y 160 puestos de avanzada agrícolas (inicios de colonias) en Cisjordania ocupada desde que asumiera el cargo a finales de 2022.

Sin embargo, esta cifra aumenta casi a diario cuando israelíes despliegan estructuras informales o caravanas en nuevas colinas de Cisjordania.

Según cifras palestinas, unos 750.000 colonos israelíes viven en 141 asentamientos y 224 puestos de avanzada en territorio palestino, incluido Jerusalén Este. EFE

pms/mb