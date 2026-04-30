Israel anuncia que detenidos de la Flotilla desembarcarán en una playa griega

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Jerusalén, 30 abr (EFE).- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que, en coordinación con el Gobierno de Grecia, los pasajeros de las embarcaciones de la FLotilla Global Sumud trasladados a un buque israelí tras ser interceptados en el mar desembarcarán en una playa griega «en las próximas horas».

En un mensaje en redes sociales, Saar agradece «al gobierno griego su disposición a recibir a los participantes de la Flotilla». EFE

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