Israel anuncia que lanzó un «ataque preventivo» contra Irán

2 minutos

(Actualiza con información del Ejército sobre el estado de emergencia)

Jerusalén, 28 feb (EFE).- El Ministerio de Defensa israelí afirmó este sábado que Israel ha lanzado un «ataque preventivo contra Irán» para «eliminar las amenazas» a su país, tras lo que las alarmas antimisiles han sonado en el territorio israelí.

«Se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato», informó Defensa en un comunicado enviado a las 8.15 hora local (6.15 GMT), en el que indicó que el ministro de Defensa, Israel Katz, ha declarado un estado de emergencia en todo el país.

En ese documento en el que Katz declara el estado de emergencia, compartido por su departamento, se establece una duración del mismo de 48 horas.

Coincidiendo con el anuncio del ataque, en todos los móviles de Israel ha sonado una «alerta de emergencia extrema» avisando a la población de que busquen espacios protegidos cerca y eviten desplazamientos innecesarios, la misma que sonó cuando el Gobierno israelí atacó Irán en junio de 2025, tras lo que empezó la llamada guerra de los 12 días.

El Ejército israelí informó por su parte de que al decretarse el estado de emergencia el país funcionará en actividad esencial, lo que implica el cierre de centros educativos y la prohibición de reuniones.

En ciudades como Jerusalén, donde se ha escuchado durante la mañana el sobrevuelo de aviones, han saltado las alarmas antiaéreas.

El ataque se produce en una situación de alta tensión regional tras semanas de amenazas de Estados Unidos de una acción militar en el país persa. EFE

mt/alf