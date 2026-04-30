Israel anuncia que los detenidos de la Flotilla desembarcarán en una playa griega

1 minuto

Jerusalén, 30 abr (EFE).- El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, afirmó que, en coordinación con el Gobierno de Grecia, los 175 pasajeros de las embarcaciones de la Flotilla Global Sumud trasladados a un buque israelí tras ser interceptados en el mar desembarcarán en una playa griega «en las próximas horas».

En un mensaje en redes sociales, Saar agradece «al gobierno griego su disposición a recibir a los participantes de la Flotilla», sin dar detalles de la ubicación concreta de ese desembarco.

El ministro afirma que todos los activistas están «ilesos» y añade que Israel no permitirá que se rompa el bloqueo naval que mantiene en las costas de la Franja de Gaza.

Se esperaba que las 175 personas detenidas por Israel tras interceptar sus barcos fueran transferidas al puerto israelí de Ashdod, según informaron fuentes de la delegación italiana, como había ocurrido en las dos últimas flotillas.

En este caso, las embarcaciones de los activistas fueron abordadas por el Ejército israelí mucho más lejos que en las ocasiones anteriores, a 1.200 kilómetros de las costas de Gaza y de Israel.

Finalmente, todas esas personas -confirmaron a EFE fuentes del ministerio israelí de Exteriores- serán trasladadas a las costas griegas, más cerca del lugar de la interceptación, que fue a unos 100 kilómetros al oeste de Creta.

Las naves abordadas este jueves constituyen casi la mitad de una flota de 58 barcos que zarparon el pasado domingo desde el puerto siciliano de Augusta. EFE

mt/fpa