Israel anuncia que Médicos sin Fronteras dejará de funcionar en Gaza el 28 de febrero

Jerusalén, 1 feb (EFE).- Médicos sin Fronteras (MsF) saldrá de Gaza y dejará de funcionar en el enclave palestino el 28 de febrero por no haber entregado a Israel el listado de sus trabajadores, anunció este domingo el Ministerio de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, que registra a las organizaciones que trabajan en los territorios ocupados palestinos.

«Ayuda humanitaria, sí. Ceguera en materia de seguridad, no. Lamentablemente, MSF vuelve a demostrar una falta de transparencia y a actuar motivada por intereses irrelevantes», dijo el ministro de la cartera, Amichai Chikli, en el comunicado.

El Ministerio acusa a la ONG de cambiar «abruptamente» su posición respecto a la exigencia de entrega de las listas de sus trabajadores en la Franja de Gaza, algo que rechazan e estas organizaciones, que temen por la seguridad de sus empleados gazatíes.

MSF anunció el viernes que, tras repetidos esfuerzos, no había logrado llegar a un acuerdo con las autoridades israelíes sobre aspectos que consideraba necesarios, como que «cualquier información sobre el personal se utilizara únicamente para los fines administrativos señaladas y no pondría en peligro al personal».

Por ello y «ante tal incertidumbre», la organización decidió no compartir con Israel la lista de su personal palestino e internacional.

Entre los desacuerdos, la organización resaltó también no haber logrado una garantía de que MSF mantendría la autoridad en materia de recursos humanos y la gestión de los suministros médicos humanitarios.

«De acuerdo con las regulaciones, MSF cesará sus operaciones y saldrá de la Franja de Gaza para el 28 de febrero de 2026», señaló el Ministerio de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, que asegura estar «realizando evaluaciones» para proporcionar soluciones médicas alternativas tras la salida de la organización.

El ministerio capitaneado por Chikli acusa a MSF de violar de forma «sustancial y continuada» los procesos de registro, afirmando que estos están diseñados para «evitar el uso indebido de la cobertura humanitaria para actividades hostiles y terrorismo».

Israel también ha relacionado las actividades humanitarias en Gaza con el terrorismo en el caso de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), a cuyos miembros en Gaza acusa de pertenecer a Hamás. Sin embargo, según la Corte Internacional de Justicia (CIJ, no ha probado los presuntos vínculos entre esta organización y el grupo islamista o su falta de neutralidad.

El Ministerio asegura que las listas de empleados «no se comparten con terceros y se utilizan únicamente para fines internos».

Al menos 579 trabajadores humanitarios han sido asesinados en la Franja de Gaza desde que Israel lanzó su ofensiva el 7 de octubre de 2023, como represalia por el ataque de las milicias del enclave en su territorio que se cobró la vida de unas 1.200 personas.

De los fallecidos, 380 eran hombres y 189 mujeres, según el registro de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). EFE

