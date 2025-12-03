Israel anuncia que reabrirá el cruce de Rahaf para la salida de gazatíes a Egipto

1 minuto

Jerusalén, 3 dic (EFE).- Israel anunció este martes que reabrirá el cruce de Rafah (sur de la Franja de Gaza) durante los próximos días para permitir la salida de gazatíes a Egipto, según un comunicado oficial.

«De conformidad con el acuerdo de alto el fuego y una directiva de la cúpula política, el cruce de Rafah se abrirá en los próximos días exclusivamente para la salida de residentes de la Franja de Gaza hacia Egipto», indicó en una nota el COGAT, el organismo militar israelí que gestiona asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados.EFE

