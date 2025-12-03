The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Israel anuncia que reabrirá el cruce de Rahaf para la salida de gazatíes a Egipto

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Jerusalén, 3 dic (EFE).- Israel anunció este martes que reabrirá el cruce de Rafah (sur de la Franja de Gaza) durante los próximos días para permitir la salida de gazatíes a Egipto, según un comunicado oficial.

«De conformidad con el acuerdo de alto el fuego y una directiva de la cúpula política, el cruce de Rafah se abrirá en los próximos días exclusivamente para la salida de residentes de la Franja de Gaza hacia Egipto», indicó en una nota el COGAT, el organismo militar israelí que gestiona asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados.EFE

ybp/jlp

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR