Israel anuncia que reabrirá el paso de personas por cruce de Rafah con Gaza este miércoles

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Jerusalén, 15 mar (EFE).- La rama de asuntos civiles del Ejército israelí (Cogat, por su siglas en inglés) anunció este domingo que el próximo miércoles será reabierto el cruce de Rafah, entre Egipto y Gaza, para el paso de personas «en ambas direcciones».

«El funcionamiento del cruce se llevará a cabo de acuerdo con el mecanismo vigente antes de su cierre y sujeto a las directivas de seguridad pertinentes», añade el anuncio del Cogat. Israel cerró Rafah el pasado 28 febrero, en paralelo a la ofensiva con Irán. EFE

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