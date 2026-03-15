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Israel anuncia una nueva ola de bombardeos a gran escala en el oeste de Irán

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Jerusalén, 15 mar (EFE).- Israel anunció el comienzo una nueva ola de bombardeos de su Fuerza Aérea contra Irán este domingo, esta vez sobre objetivos en el oeste del país.

«Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) iniciaron una oleada de ataques a gran escala contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en el oeste de Irán», informó un comunicado castrense sin ofrecer más detalles.

Son más de 400 las oleadas de bombardeos que Israel ha llevado a cabo en Irán desde el inicio de su operación militar, conjunta con Estados Unidos, el pasado 28 de febrero.EFE

ybp/pbj/vh

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