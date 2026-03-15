Israel anuncia una nueva ola de bombardeos a gran escala en el oeste de Irán

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Jerusalén, 15 mar (EFE).- Israel anunció el comienzo una nueva ola de bombardeos de su Fuerza Aérea contra Irán este domingo, esta vez sobre objetivos en el oeste del país.

«Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) iniciaron una oleada de ataques a gran escala contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en el oeste de Irán», informó un comunicado castrense sin ofrecer más detalles.

Son más de 400 las oleadas de bombardeos que Israel ha llevado a cabo en Irán desde el inicio de su operación militar, conjunta con Estados Unidos, el pasado 28 de febrero.

Sólo durante este sábado, según datos del Ejército, los cazas israelíes atacaron más de 200 objetivos en el país persa, incluyendo decenas de lanzadores de misiles balísticos, sistemas de defensa aérea y almacenes de armas.

Por su parte, el Gobierno iraní denunció este sábado que al menos 59 monumentos y lugares históricos han sufrido daños en esta guerra aérea, que ya se ha cobrado la vida de al menos 1.230 personas, según la última cifra oficial iraní del 5 de marzo.

Además, alrededor de 800 personas han muerto en Líbano, según el último registro oficial, donde también hay más de 1.933 heridos y casi un millón de desplazados, según las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

En Israel, los misiles iraníes han causado un total de 12 fallecidos hasta la fecha. EFE

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