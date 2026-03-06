Israel anuncia una nueva oleada de ataques contra Teherán e Isfahan

Jerusalén, 6 mar (EFE).- El Ejército israelí anunció este viernes una nueva oleada de ataques contra Irán, concretamente a las ciudades de Teherán e Isfahan.

«Las Fuerzas de Defensa de Israel han iniciado una ola de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán e Isfahán», afirma en un comunicado.

El Ejército israelí previamente también anunció que iba a atacar una zona industrial de Qom, al sur de Teherán, y emitió una «advertencia urgente» a los iraníes presentes en esa zona.

«Advertencia urgente a todas las personas presentes en la zona industrial de Shahkuhiyeh. En las próximas horas, las FDI operarán en la zona, como lo han hecho en los últimos días en todo Irán, para atacar la infraestructura militar del régimen iraní», declaró el portavoz en persa de las FDI, el teniente coronel Kamal Penhasi.

Asimismo, este viernes un total de 50 aviones de combate israelíes atacaron y destrozaron el búnker militar subterráneo del ya fallecido exlíder del régimen iraní, Ali Jameneí, según informaron en otra nota castrense.

Israel sostiene que este búnker seguía «constituyendo una importante infraestructura para los altos funcionarios del régimen iraní».

Estos nuevos bombardeos llegan después de que Teherán viviera la madrugada más dura de ataques contra el centro de la ciudad que provocaron terror, pánico y llantos desde el inicio de esta guerra que este viernes cumple siete días.

Lo cierto es que los ataques contra la capital iraní han sido constantes desde que Israel y Estados Unidos comenzaran el sábado, 28 de febrero, la guerra en la que hasta el momento han muerto más de un millar de iraníes y han sido destruidos miles de edificios en todo el país. EFE

