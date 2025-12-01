Israel aplaude que Bolivia revoque el requisito de visa para turistas israelíes

2 minutos

Jerusalén, 1 dic (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, agradeció al Gobierno de Bolivia su decisión anunciada hoy de retirar el requisito de visa para visitantes de Israel, entre otros países, con la finalidad de potenciar el turismo y fijarlo como una prioridad nacional.

«Gracias, presidente Rodrigo Paz, por eliminar el requisito de visa para israelíes. Esta decisión permitirá que miles de israelíes regresen a Bolivia después de muchos años, disfruten de su rica cultura y sus paisajes impresionantes, y contribuyan a fortalecer los lazos entre nuestros pueblos», escribió Saar en español en su cuenta de X.

La Cancillería boliviana había afirmado anteriormente que la decisión, refiriéndose a la revocación también para turistas de Estados Unidos, Corea del Sur, Sudáfrica, Letonia, Estonia y Rumanía, persigue captar divisas, con una proyección de ingresos entre 2026 y 2029 de al menos 320 millones de dólares.

También señaló que el requisito de visa impuesto desde 2008 a turistas de varios países fue una medida «ideológica y antieconómica» que representó un «daño» para el país, afectando no solo a los visitantes, sino a la generación de recursos de negocios locales.

Por su parte, el presidente boliviano, Rodrigo Paz, detalló que el requisito de visa a turistas de varios países causó que Bolivia pérdidas de «más de 80 millones de dólares en ingresos» y que esa exigencia «en vez de beneficiar, fue un perjuicio».

La semana pasada, Bolivia presentó el programa para desarrollar su nueva marca país con base en los principios de fortalecimiento de la institucionalidad y gobernanza del turismo, facilitación migratoria, seguridad turística, promoción internacional y regulación de la oferta. EFE

