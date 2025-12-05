Israel aprueba sus presupuestos para 2026, pese a la discrepancia sobre gasto en defensa

1 minuto

Jerusalén, 5 dic (EFE).- El presupuesto de Israel para 2026 ha sido aprobado pese a las discrepancias dentro de la coalición de gobierno sobre el gasto en defensa, después de que el Ministerio de Finanzas llegara a un acuerdo con el resto de carteras gubernamentales, informó este viernes la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en un comunicado.

El acuerdo presupuestario ha sido alcanzado a pesar de las diferencias dentro del bloque de coalición que lidera Netanyahu, que se ha ido fragmentado debido a las alejadas posturas entre partidos nacionalistas y judíos ultraortodoxos acerca de la exención del servicio militar para estos últimos.

La no contribución del grupo de los conocidos como judíos jaredíes al Ejército israelí tiene implicaciones en el presupuesto de defensa de Israel, que también recibió luz verde a primera hora de la mañana de hoy, y en el régimen de recaudación del país, lo que situaba a los otrora aliados de Netanyahu en las antípodas y hacía peligrar los presupuestos generales. EFE

