Israel arresta a palestino cuya vinoteca contiene una librería de libros sobre Palestina

2 minutos

Jerusalén, 3 sep (EFE).- La Policía israelí arrestó la tarde de este miércoles al propietario palestino de una vinoteca y librería localizada en la Ciudad Vieja de Jerusalén, en la cual vende libros sobre la historia de Palestina, la ocupación israelí y recetas de platos típicos de lugares como Gaza.

«Esta tarde la Policía de Israel arrestó a Tony Sabela, propietario de la librería y vinoteca ‘The Gateway’, ubicada en la Puerta Nueva de Jerusalén», denunció este miércoles en un comunciado el Movimiento de Protesta de Escritores y Poetas Israelíes.

Ayer, EFE pudo presenciar como dos policías israelíes ojeaban libros y fotografiaban algunos de ellos dentro del establecimiento. Es habitual que las fuerzas israelíes confisquen libros que consideran «incitan al terrorismo», aunque solo traten sobre asuntos palestinos.

«Desconocemos el motivo de su arresto. Sin embargo, al igual que en el caso de la librería de los hermanos Muna, la policía allanó su tienda y confiscó varios libros», continuá el texto, en referencia al arresto y confiscación de libros que tuvo lugar en febrero de este año en otra librería palestina de Jerusalén Este, la de los libreros Mahmud Muna y Ahmad Muna.

En esa ocasión, agentes de Policía se llevaron cerca de 300 libros, en concreto aquellos en cuya portada aparecía la bandera palestina, el mapa de Palestina o la palabra Palestina, así como menciones sobre la Franj de Gaza. Tanto Mahmud como Ahmad fueron arrestados y pasaron dos días bajo custodia policial y cinco en arresto domiciliario.

La Policía no ha confirmado a EFE el arresto de Sabela, pero su abogado sí que lo ha hecho público a diferentes medios. EFE

