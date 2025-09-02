Israel arresta al alcalde de Hebrón en Cisjordania en una incursión en su casa

2 minutos

Jerusalén, 2 sep (EFE).- El Ejército israelí irrumpió durante la madrugada de este martes en la casa del alcalde de Hebrón, Tayseer Abu Sneineh, en el sur de la Cisjordania ocupada, y lo arrestó, confirmaron a EFE fuentes de la Autoridad Nacional Palestina.

Es la primera vez que Israel arresta a este edil, agregaron las mismas fuentes.

Según detalla la agencia de noticias palestina Wafa, las tropas israelíes registraron la casa de Abu Sneieh causando daños materiales antes de arrestarlo y trasladarlo a un lugar del que todavía no han informado.

A preguntas de EFE sobre este incidente, el Ejército no se ha pronunciado.

El Consejo Municipal de Hebrón, en un comunicado difundido por la agencia de noticias Maan, condenó la detención del alcalde y responsabilizó «plenamente» a las autoridades israelíes de los hechos.

«Este brutal ataque no solo atenta contra el propio alcalde, sino también contra la voluntad del pueblo de Hebrón y sus instituciones electas. Constituye un flagrante ataque al proceso democrático y al derecho de nuestro pueblo a gestionar sus asuntos y servir a su ciudad con libertad y dignidad», recoge el comunicado.

Además, Wafa informa de que las fuerzas israelíes también atacaron las ciudades de Halhul e Idhna, al oeste de Hebrón, donde detuvieron a decenas de ciudadanos tras allanar sus casas y someterlos a interrogatorios.

Tras estos hechos, Israel ha endurecido las medidas militares en la Gobernación de Hebrón estableciendo varios puestos de control en las entradas de la ciudad, pueblos y aldeas y cerrando varias carreteras principales con bloques de cemento, de acuerdo con Wafa.

Desde el inicio de la ofensiva en Gaza, las fuerzas israelíes también ha intensificado sus incursiones y ataques en la Cisjordania ocupada, donde además ha ido confiscando más territorio para que los colonos puedan establecerse en asentamientos que el derecho internacional considera ilegales. EFE

ngg/mt/cg