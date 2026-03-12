Israel asegura haber atacado puestos de control y a soldados iraníes de la unidad Basij

3 minutos

Jerusalén, 12 mar (EFE).- El Ejército israelí aseguró este jueves que su fuerza aérea atacó en las últimas 24 horas a puestos de control y soldados iraníes de la unidad paramilitar Basij en Teherán.

«Tras los extensos daños sufridos por los principales activos de las fuerzas de seguridad interna y la unidad Basij, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron en los últimos días que soldados de la unidad Basij habían establecido puestos de control en varias zonas de Teherán», afirma el comunicado castrense.

En la nota añaden que esta milicia, subordinada de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) iraní, «ha operado según patrones terroristas durante años».

«Además, lideraron las principales operaciones de represión de las protestas internas, especialmente recientemente, empleando violencia extrema, detenciones generalizadas y el uso de la fuerza contra manifestantes civiles», concluyó el Ejército israelí.

En otro comunicado, publicado minutos antes, las FDI señalaron que están atacando simultáneamente Beirut y el sur de Líbano.

«Las FDI han iniciado una oleada generalizada de ataques contra la infraestructura de la organización terrorista Hizbulá en el sur del Líbano», indicaron.

El jefe del Ejército israelí, Eyal Zamir, ya dijo hoy que la guerra contra el grupo chií libanés «no será corta», e insistió en el mensaje del Ejecutivo israelí de que «el Gobierno libanés no ejerce su autoridad dentro de su propio territorio», por lo que amenazó con que lo harán las tropas israelíes.

Sus palabras se producen después de que este miércoles por la noche Hizbulá lanzara su mayor ataque contra Israel desde el comienzo de esta guerra, con 200 cohetes y 20 drones, de los cuales, expresó Zamir, solo dos impactaron en territorio israelí.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, amenazó incluso este jueves con la toma por la fuerza de territorio libanés si Hizbulá continúa atacando el norte de Israel.

«El Gobierno libanés no ejerce su autoridad dentro de su propio territorio, así que nosotros sí lo haremos», manifestó el jefe del Estado Mayor israelí.

Esta madrugada, al menos doce personas murieron en un ataque israelí contra una zona de playa en la ciudad con una alta presencia de desplazados, el peor en la capital libanesa desde el inicio de la ofensiva aérea de Israel hace más de diez días.

Esa acción coincidió con intensos bombardeos también en el suburbio capitalino del Dahye, una de las zonas más castigadas por una ofensiva aérea que ha causado ya al menos 634 muertos, 1.586 heridos y más de 800.000 desplazados. EFE

gac/mgr