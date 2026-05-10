Israel asegura haber deportado a los activistas Abukeshek y Ávila, miembros de la Flotilla

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Jerusalén, 10 may (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí aseguró este domingo por la mañana haber deportado al activista hispanopalestino Saif Abukeshek y a su compañero brasileño Thiago Ávila, miembros de la Flotilla Global Sumud encarcelados en Israel desde hace más de una semana.

«Tras concluir la investigación, los dos provocadores profesionales, Saif Abukeshek y Thiago Ávila, pertenecientes a la flotilla de provocación, fueron deportados hoy de Israel. Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legítimo sobre Gaza», dijo Exteriores israelí en un comunicado.

Sin embargo, desde Adalah, el centro legal que representa a ambos activistas en territorio israelí, afirman a EFE que, por el momento, no cuentan con una confirmación oficial de la salida de prisión de Abukeshek y Ávila, pese a que llevan tratando de obtener más información sobre su situación y paradero desde ayer. EFE

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