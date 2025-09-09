Israel asegura que el Gobierno de España se deja influenciar por Hamás
Belgrado, 9 sep (EFE).- El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, aseguró este martes que el Gobierno de España se deja influenciar por el grupo integrista palestino Hamás -lo que en su opinión- desestabiliza la región de Oriente Medio.
«Cuando sólo te dejas influenciar por la propaganda de Hamás, como el gobierno español, lo único que causas es daño y desestabilización en Oriente Medio», dijo el jefe de la diplomacia israelí en una rueda de prensa en Zagreb, junto a su homólogo croata, Gordan Grlic Radman.
«No creo que los gobiernos que usan eslóganes o sirven a la propaganda de Hamás sean relevantes para la situación en Oriente Medio. No tienen ninguna influencia», agregó Saar, en referencia a iniciativas propalestinas lanzadas en los últimos meses por los ejecutivos de España y Francia, entre otros. EFE
